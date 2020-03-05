Ташкент, , 14:23 — REGNUM Кандидатуру Шавкатжона Абдуразакова на должность председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана одобрили депутаты законодательной палаты Мажлиса (парламента) республики. Об этом 5 марта написал депутат Расул Кушербаев в своем Telegram-канале.

Утвердить кандидатуру должен президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. С июля 2017 года Абдуразаков занимает должность акима (главы) Намангана. На посту главы Госкомэкологии он сменит Бахрома Кучкарова.

Шавкатжон Абдуразаков родился в 1976 году. В 1998 году окончил Наманганский инженерно-технологический институт, а в 2006 году — Академию государственного и общественного строительства.