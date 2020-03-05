Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Человек, которого осудили за кражу крупных сумм денег, не может быть политзаключенным. Так 5 марта прокомментировал заявления представителей оппозиции о Гиги Угулаве и его сообщниках мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Существуют видеокадры, как они выносили денежные суммы. Следовательно, говорить о политзаключении в связи с Гиги Угулава очень неловко по отношению к тем заключенным, которые отбывают наказание за малые преступления», — сказал Каладзе.

Он также подчеркнул, что в Грузии нет политических заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, Угулава занимал пост мэра Тбилиси, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. Экс-мэра признали виновным в причастности к краже суммы общей стоимостью около $20 млн. Ему присудили три года тюрьмы. Поскольку Угулава является одним из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», многие представители оппозиции обвинили власти в политическом преследовании своих противников.

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