Киев, , 14:09 — REGNUM Коронавирус COVID-2019 начал распространяться помиру из-за утечки, которая якобы произошла в одной из лабораторий Уханя. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 5 марта в интервью «Украинскому радио».

«В Китае больных уже за 80 тысяч, но там было место, откуда оно всё пошло — это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка», — рассказал Данилов.

По его словам, лаборатория была запущена в Ухане в 2015 году.

Данилов отметил, то на Украине подготовлены 12 тыс. коек для заразившихся коронавирусом COVID-2019.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.

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