Киев, 5 марта 2020, 14:09 — REGNUM Коронавирус COVID-2019 начал распространяться помиру из-за утечки, которая якобы произошла в одной из лабораторий Уханя. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 5 марта в интервью «Украинскому радио».
По его словам, лаборатория была запущена в Ухане в 2015 году.
Данилов отметил, то на Украине подготовлены 12 тыс. коек для заразившихся коронавирусом COVID-2019.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.
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