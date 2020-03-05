Стокгольм, , 14:04 — REGNUM 5 марта политический обозреватель SVT Nyheter Элизабет Марморштейн сообщила, что большинство людей, возможно, будут недовольны решением комитета Риксдага по вопросам беженцев, заседание которого состоялось 4 марта. На нем депутаты обсуждали ситуацию на границе между Грецией и Турцией, где десятки тысяч людей пытаются нелегально вторгнуться на территорию ЕС, и возможность выработки общей позиции по нарастающему кризису.

По словам Марморштейн, в настоящее время существуют острые противоречия между парламентскими партиями, что в свою очередь затруднит принятие какого-либо решения в краткосрочной перспективе.

«Представители Умеренной партии и Шведские демократы выступают за проведение самой жесткой линии. Центристы, Левая партия и партия Зелёных являются самыми щедрыми, в то время как либералы и социал-демократы находятся где-то посередине», — заявила Марморштейн.

Сообщается, что план действий или некое соглашение должны быть согласованы уже в августе. Марморштейн подчеркнула, что значительная часть граждан может быть возмущена любым решением, если любая из перечисленный партий навяжет остальным свой проект решения.