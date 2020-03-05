Приштина, , 13:57 — REGNUM Официальные представители Белого дома во время встречи в Вашингтоне 2 марта представили президенту Сербии Александру Вучичу и лидеру сепаратистского Косово Хашиму Тачи проект финального соглашения по Косово и Метохии, в котором предлагается «коррекция границы» или формирование «Сообщества плюс», учитывая особые требования Белграда. Об этом 5 марта сообщил приштинский портал «Перископи».

В Вашингтоне Вучичу и Тачи заявили о том, что предстоящая фаза диалога будет динамичной, и сторонам будут предложены два варианта — «бери или оставь», утверждает портал.

Приштинское СМИ также пишет о новом формате диалога, который будет проходить на уровне президентов, каждый из которых сам выберет свою команду для участия в переговорах.

«Стороны, которые не захотят подписать соглашение, столкнутся с многосторонними санкциями США», — процитировал сербский телеканал РТС статью косовского издания. В качестве срока достижения этого соглашения обозначен июль 2020 года.

Напомним, что президент сепаратистского Косово Хашим Тачи во время пресс-конференции, проведенной после его возвращения из Вашингтона 4 марта, заявил, что «встреча в Белом доме привнесла критический и драматичный поворот» в переговоры с Белградом. Он также добавил, что «США окончательно взяли лидерство в диалоге между Косово и Сербией», и что они намерены настоять на завершении переговоров в короткий срок.

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