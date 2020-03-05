Анкара, , 14:02 — REGNUM Власти Турции решили направить на границу с Грецией 1 тыс. бойцов полицейского спецназа, чтобы не позволить беженцам вернуться на турецкую территорию. Об этом заявил 5 марта глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала NTV.

Побывав на КПП у турецко-греческой границы, министр обвинил Грецию в попытке «вытолкнуть» назад в Турцию около 5 тыс. мигрантов. В основном это выходцы из Сирии.

«Мы размещаем на границе тысячу спецназовцев, чтобы предотвращать такое», — сказал Сойлу.

Он добавил, что через границу с ЕС со стороны турецкой провинции Эдирне уже прошли 137 тыс. человек. «Греческие власти заврались», отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Греции обвинили Турцию в хорошо организованной операции по перемещению массы мигрантов к греческим морским и сухопутным границам.

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