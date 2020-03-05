Саракиб, Сирия, , 13:56 — REGNUM По состоянию на утро 5 марта 2020 года Сирийская арабская армия взяла ещё три населённых пункта у города Саракиб на востоке провинции Идлиб. Речь идёт о посёлках Афес, Салихия и Маарат аль-Алия, пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Наступление сирийских военных было возобновлено после отражения контратаки боевиков на Саракиб со стороны города Тафтаназ, которая началась утром 4 марта. Этот ожесточённый бой шёл около шести часов. Понеся тяжёлые потери в живой силе и технике, джихадисты отступили. Их действия поддерживала реактивная и ствольная артиллерия турецкой армии, а также турецкие беспилотники.

Следует заметить, что для полного восстановления своих позиций в этом районе правительственным силам Сирии и их союзникам необходимо ещё захватить два населённых пункта: Найраб и Сан. Предыдущее отступление сирийской армии было вызвано мощной поддержкой боевиков со стороны турецких военных, активно применивших беспилотные летательные аппараты, как ударные, так и наблюдательные, которые корректировали огонь турецкой артиллерии.

По состоянию на вечер 4 марта сирийским ПВО удалось сбить за 72 часа 10 турецких беспилотных летательных аппаратов (ударных и наблюдения).