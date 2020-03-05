5 марта 2020 | Время чтения 2 мин

Требовавшая от своего правительства сделать все возможное для «воспрепятствования» внесению в Конституцию РФ положения о недопустимости отчуждения российских земель газета правонационалистических сил Японии «Санкэй симбун» чуть ли не празднует победу. Ибо усмотрела в сделанных президентом РФ уточнениях к этой поправке лазейку для продолжения изначально бессмысленных и незаконных переговоров о «возвращении» Японии южнокурильских островов.

Анатолий Кошкин, , 13:46 — REGNUM Требовавшая от своего правительства сделать все возможное для «воспрепятствования» внесению в Конституцию РФ положения о недопустимости отчуждения российских земель газета правонационалистических сил Японии «Санкэй симбун» чуть ли не празднует победу. Ибо усмотрела в сделанных президентом РФ уточнениях к этой поправке лазейку для продолжения изначально бессмысленных и незаконных переговоров о «возвращении» Японии южнокурильских островов. Незаконных потому, что такие переговоры являются покушением на провозглашенные в той же российской Конституции принципов суверенитета и территориальной целостности России. Неслучайно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие высокопоставленные российские дипломаты неизменно подчеркивают, что переговоры с Японией ведутся не по «территориальному вопросу», а о заключении мирного договора. Хотя всем совершенно очевидно, что для японцев «мирный договор» не что иное, как эвфемизм «возвращения северных территорий», без которого они подписывать давно ставший анахронизмом мирный договор не намерены. О чем было публично заявлено и президенту Путину в ответ на его предложение заключить мирный договор без предварительных условий.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Что же воодушевило аккредитованного в Москве собственного корреспондента «Санкэй симбун» Юити Онода? Предоставим слово ему самому: «В эту поправку (Путиным — А. К.) внесена формулировка «за исключением случаев проведения демаркации или редемаркации границ с соседними государствами». Таким образом, просматриваются перспективы того, что вопросы переговоров по японским «северным территориям» могут считаться не противоречащими новой Конституции».

Полагаю, такое допущение должно быть прокомментировано официальными представителями МИД РФ, дабы было четкое представление наших людей, которые пойдут 22 апреля одобрять или не одобрять вынесенные на суд народа поправки.

Я же полностью согласен с одним из моих соратников по борьбе за территориальную целостность нашей страны видным политологом Михаилом Демуриным, который вчера в ИА REGNUM со всей определенностью предостерег: «Исключение… работы по «делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами» вроде бы и объяснимо, но создаёт лазейки для желающих «подвинуть» наши границы в сторону сопредельных государств. Например, крупная морская территория России — 80 тысяч квадратных километров! — была передана президентом Медведевым Норвегии в 2010 году именно в процессе разграничения, то есть делимитации границы. То решение, как утверждают многочисленные специалисты по международному праву, экономисты и политики, было ошибкой. Так что упомянутое уточнение можно рассматривать как направленное на выхолащивание этой поправки».

В случае отказа властных структур пояснить, применимы ли работы по «делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы России с сопредельными государствами» к навязываемым нашей стране Токио переговорам с требованием Курил, видимо, потребуется и официальный запрос в МИД РФ и в принимающую поправки Госдуму с просьбой таких разъяснений. Иначе, как уже указывалось, нашим гражданам придется голосовать за «кота в мешке», что недопустимо.

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