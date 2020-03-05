Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 13:48 — REGNUM Консультации относительно кандидатов на вакантные должности в правительстве Украины ещё идут, заявил президент Украины Владимир Зеленский 5 марта во время визита в Полтавскую область.

«Я держу под контролем ситуацию, идут консультации», — рассказал он.

Зеленский добавил, что переговоры ведёт новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Всего остаются незакрытыми 5−6 вакансий.

Президент Украины также ответил на вопрос по поводу возможной отставки генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки:

«Рябошапка — это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский прибыл в Новые Санжары, где встретился с гражданами Украины и других стран. Людей, эвакуированных из Китая, выпустили из карантина, убедившись, что у них нет вируса COVID-2019.

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