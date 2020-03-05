Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Власти Грузии обеспечили возвращение на родину граждан страны, которых не пропускали на ирано-азербайджанской границе из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом 5 марта сообщило грузинское Общественное телевидение со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Грузии Александра Хвтисиашвили.

По данным журналистов, для перевозки застрявших на границе жителей Грузии использовали специальный транспорт. Были соблюдены меры по противодействию распространения новой инфекции.

«Они прошли соответствующую проверку на месте и были перевезены в карантинное учреждение на специальном транспорте», — рассказал представитель дипломатического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Грузия закрыла авиасообщение и транзитные перевозки из Ирана. С 29 февраля с Ираном закрыл границу Азербайджан, через который многие жители Грузии возвращались домой из Ирана.

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