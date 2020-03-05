, 13:36 — REGNUM Сегодня, 5 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Москву. Главу государства сопровождают министры иностранных дел и финансов.

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Также в составе турецкой делегации главы минобороны и национальной разведывательной организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи станет обсуждение урегулирования ситуации в Сирии с учётом обострения в провинции Идлиб. Переговоры стороны проведут «тет-а-тет».