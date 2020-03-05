Минск, , 13:35 — REGNUM Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало 4 марта свой окончательный доклад по итогам завершившейся в ноябре 2019 года парламентской кампании в Белоруссии. Властям постсоветской республики предложено 32 рекомендации по улучшению проведения выборов и повышению прозрачности и доверия общественности к избирательному процессу.

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Ключевые рекомендации включают в себя предписания всесторонне пересмотреть избирательную правовую базу, чтобы учесть предыдущие заключения БДИПЧ, в том числе касающиеся состава избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, а также гарантий процедур голосования, подсчета голосов и подведения итогов.

Кроме того, рекомендовано ввести чёткие критерии и механизмы регистрации кандидатов, чтобы повысить инклюзивность и прозрачность и избежать дисквалификации в результате незначительных неточностей в документации.

БДИПЧ ОБСЕ предложила властям Белоруссии установить достаточные меры предосторожности для обеспечения целостности процедур и материалов досрочного голосования и дня выборов. Предложено внедрить «чёткие и прозрачные процедуры подсчета бюллетеней, чтобы все присутствующие могли удостовериться в том, что результаты подсчитаны верно и сообщаются честно».

«Привести законодательство, регулирующее свободу ассоциаций, собраний и выражения мнений, в соответствие с международными стандартами», — сказано в рекомендациях БДИПЧ ОБСЕ официальному Минску.

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Организация рекомендовала властям Белоруссии отменить взимание оплаты за проведение публичных мероприятий, в том числе проводимых любыми заинтересованными сторонами до, во время и после выборов. БДИПЧ ОБСЕ также рекомендовано обеспечить право отдельных лиц и групп создавать политические партии или организации без неоправданных ограничений.

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Белоруссия в числе 57 членов ОБСЕ взяла на себя обязательства учитывать оценки и рекомендации организации, напомнили в БДИПЧ. По итогам кампании, в комментарии 18 ноября 2019 года наблюдатели от ОБСЕ констатировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств» властями Белоруссии при проведении парламентской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Александр Лукашенко провёл досрочную парламентскую кампанию в Белоруссии, сформировав «стерильный» (без единого оппозиционера) состав двухпалатного Национального собрания. Евросоюз и США не признали эту кампанию демократическими выборами, отказав белорусским «палаточникам» в легитимности и официальных контактах. Наблюдатели от ШОС и СНГ сделали прямо противоположные выводы.

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