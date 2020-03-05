Москва, , 15:59 — REGNUM В России необходимо упростить процедуру получения гражданства, люди должны жить в родной стране как полноценные граждане, а не бесправные «брошенки». Такое мнение 5 марта высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Увы, проблемы с российскими паспортами для крымчан никуда не делись… Но! Вместе с вами нам удаётся добиваться справедливости. Ко мне на приём пришёл парень с ужасающей историей. Ему 20 лет, родился в Узбекистане. Ещё ребёнком переехал в Крым. После референдума отслужил в российской армии. Однако ему не выдавали российский паспорт — якобы нет крымской прописки. Что-что? Мы смогли побороть эту откровенную наглость! Парень услышал в кабинетах МВД эти тяжеловесные, но желанные слова: «Вы отдокументированы». Ну, в переводе на русский: «Получите паспорт и распишитесь вот тут, где галочка», — сообщила Поклонская.

Однако, по её словам, ещё сотни людей (в том числе и крымчане) не могут получить документы.

«Многие уже приходили ко мне с жалобами. Если вы столкнулись с такой же проблемой — пишите мне. Я не обещаю вам лёгкого решения — это трудный путь. Но, как видите, разобраться с бедой можно. Наши люди должны жить в родной стране как полноценные граждане, а не бесправные «брошенки», — уверена депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о сроке рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

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