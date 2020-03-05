Вильнюс, , 13:40 — REGNUM Литва, координировавшая формирование в Евросоюзе сил быстрого реагирования на кибератаки, возглавила их. Такое сообщение распространило 5 марта литовское министерство обороны.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что появление международных сил выводит сотрудничество в сфере кибербезопасности на качественно новый уровень. Представители Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Хорватии и Эстонии подписали 5 марта в Загребе соответствующий меморандум.

В международные команды по реагированию на кибератаки войдут военные и гражданские лица, они будут дежурить в своих странах и при необходимости подключатся к нейтрализации инцидента в виртуальном пространстве. Специалистов также физически перебросят в нужное место, если это понадобится.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС был одобрен в 2017 году участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).

Читайте также: В Литве обсуждают создание кибервойск Евросоюза