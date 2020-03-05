Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Правительство Грузии должно действовать очень осторожно и сделать все для того, чтобы влияние вируса на рост нашей экономики было минимальным, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 5 марта.

По его информации, соответствующие мероприятия для минимизации такого влияния правительство разработает в сотрудничестве с минфином, Нацбанком и министерством экономики.

«Международные финансовые институты делают очень серьезные прогнозы относительно сокращения экономического роста в глобальном масштабе. Конечно, у нас уже есть небольшое влияние на национальную экономику, в частности, на отрасли, непосредственно связанные с туризмом. Мы понимаем, что решить эту проблему должно правительство. И мы используем для этого все имеющиеся у нас инструменты, как монетарные, так и фискальные», — заверил Гахария.

Напомним, что в Грузии лабораторно подтвержден уже четвертый случай инфицирования коронавирусом. Он обнаружен у гражданина Грузии, вернувшегося из поездки по Италии. Выявлены находившиеся с ним в контакте 25 лиц, которые взяты под наблюдение. По данным минздрава, на сегодняшний день в стране фиксируется 252 возможных случая коронавируса, которые пока лабораторно не подтверждены.