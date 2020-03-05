Банда-Ачех, Индонезия, , 13:23 — REGNUM Европейский союз продолжит поддерживать мир в провинции Ачех, сообщает Antara.

Посол Европейского союза Винсент Пикет заявил, что мирный процесс идет хорошо во время визита в провинцию Ачех.

По его словам, Евросоюз рассматривал Ачех как особую провинцию. Европейский союз выделил более 200 млн евро как на восстановление провинции после цунами, так и для мирного процесса в Ачех.

«В будущем мы будем продолжать работать над улучшением сотрудничества с провинцией Ачех. Сотрудничество включает в себя изучение инвестиционных возможностей для улучшения экономики жителей провинции», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство провинции Бали выделило около одного млн долларов США, которые могут быть использован для борьбы с эпидемией коронавируса, в случае её возникновения.

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