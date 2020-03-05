Минск, , 13:20 — REGNUM «Коль выпала такая судьба для Белоруссии в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно», — заявил 5 марта Александр Лукашенко, принимая экс-госсекретаря Совбеза Белоруссии — генсека ОДКБ Станислава Зася.

«Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Он подчеркнул: интересы Белоруссии должны соблюдаться во всех интеграционных объединениях, включая ОДКБ. Пока они абсолютно совпадают с интересами соседних стран и особенно членов организации, констатировал белорусский лидер.

«Они совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ. Да и не очень-то противоречат интересам Украины — нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы на Украине было мирно и спокойно», — сообщил Лукашенко.

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Он поинтересовался участием в саммите ОДКБ, который в этом году пройдёт в России, а также кадровыми вопросами в секретариате организации.

В ближайших планах ОДКБ провести семь совместных учений. Сейчас в Белоруссии проводится тренировка с десантниками Британии.

Тем временем в Минске завершается подготовка судебного процесса по громкому уголовному делу: среди обвиняемых в коррупции — арестованный весной 2019 года заместитель Зася по секретариату белорусского Совбеза, бывший начальник Службы безопасности президента Белоруссии Андрей Втюрин.