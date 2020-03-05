Киев, , 13:22 — REGNUM Российский певец и флейтист получили трёхлетний запрет на въезд на Украину, сообщила 5 марта пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным издания Liga.net, речь идёт о российском певце, бывшем участнике группы «Лесоповал» Сергее Куприке и о флейтисте Андрее Кривенко.

Куприк прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом «Рига — Киев». Украинские пограничники выяснили, что недавно он выступал на территории ДНР.

Кривенко прибыл на Украину из Братиславы для участия в фестивале классической музыки. Выяснилось, что он был в Крыму, который украинские власти всё ещё считают своей территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта гражданам Украины запрещено выезжать в Россию по внутреннему украинскому паспорту. Примечательно, что запрет ввела украинская сторона. Для того чтобы попасть из России на Украину, гражданам Украины достаточно предъявить внутренний паспорт или свидетельство о рождении.

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