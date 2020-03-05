Анкара, , 13:18 — REGNUM Восемь фигурантов дела об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова должны получить пожизненные сроки заключения. Об этом прокурор заявил в суде 5 марта, сообщает ТАСС.

Сторона обвинения требует приговорить к двум пожизненным срокам пятерых обвиняемых в подготовке убийства посла, а ещё троих — к одному пожизненному сроку. Ещё пятерым подсудимым требуют назначить наказание в виде 15 лет тюрьмы, остальным — другие тюремные сроки. Пятеро подсудимых должны быть оправданы, полагают в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, защитники фигурантов дела об убийстве посла Карлова должны выступить в суде Анкары 31 марта. Всего по делу обвиняются 28 человек.

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