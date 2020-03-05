Москва, , 13:08 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об уполномоченных по правам человека в регионах РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

«Законом создается единая система защиты прав граждан. На основе единых правил, с общими полномочиями и ограничениями… Закон обсуждался с регионами», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Должность уполномоченного по правам человека в субъекте РФ может учреждаться для обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего субъекта РФ и является государственной должностью субъекта РФ.

Прописывается порядок назначения омбудсмена в регионе, требования к претенденту на должность.

Конституцией (уставом) субъекта РФ уполномоченному может быть предоставлено право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе госвласти субъекта РФ.

Закон закрепляет статус аппарата уполномоченного по правам человека.

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