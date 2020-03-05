Сеул, , 13:10 — REGNUM 4 марта лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину личное письмо, в котором выразил поддержку южнокорейскому народу, противостоящему коронавирусу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации главы Южной Кореи.

Глава КНДР также выразил уверенность в том, что Сеул справиться с болезнью и пожелал здоровья соотечественникам.

Отмечается, что в письме Ким Чен Ын интересовался здоровьем президента Мун Чжэ Ина, а также выразил своё мнение по поводу ситуации на Корейском полуострове.

Представитель администрации Южной Кореи сообщил, что отправил ответное письмо со словами благодарности.

По последним данным, в Южной Корее зафиксировали 322 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражённых увеличилось до 6 088 человек, а число смертей — — до сорока случаев.

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