Анкара, , 13:02 — REGNUM Следующее слушание по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова в 2016 году состоится 31 марта. Такое постановление сегодня, 5 марта, вынес второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

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В ходе сегодняшнего заседания прокурор зачитал обвинительное заключение и потребовал приговорить 23 фигурантов этого дела к различным срокам тюремного заключения, включая пожизненный, сообщает ТАСС. При этом прокуратура настаивает на оправдании пятерых обвиняемых.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. В дипломата выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, после чего его ликвидировали сотрудники службы безопасности.

В начале января 2019 года в Анкаре начался судебный процесс по делу об убийстве Андрея Карлова. Власти Турции обвиняют в организации покушения на дипломата 28 человек. В ноябре того же года суд впервые заслушал показания свидетеля Серкана Озкана по этому делу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство следит за расследованием убийства в Турции посла Андрея Карлова и рассчитывает, что причастные к нему понесут законное наказание.

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