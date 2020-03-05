Рига, , 12:59 — REGNUM В Латвии в начале парламентских слушаний по региональной реформе проходят марши протеста, а перед зданием Сейма (парламента) в Риге собрались около 200 человек с плакатами. Об этом пишет в четверг, 5 марта, портал LSM.

По данным журналистов, парламентские слушания начнутся сегодня и продлятся несколько дней. Марши «сельскохозяйственной техники» на дорогах пройдут в 20 районах Латвии и двух городах. В них примут участие жители 40 самоуправлений и 400 единиц техники.

Отмечается, что возле Сейма (парламента) 200 человек протестуют против нового плана административного деления. Согласно плану, из 119 нынешних регионов останется всего 40. Идея слияний состоит в укрупнении местных бюджетов и сокращении депутатских мест.

Напомним, региональная реформа в Латвии вызвала протесты не только в стране, но и критику европейских экспертов, указавших на нарушение правительством Латвии Европейской хартии местного самоуправления, подразумевающей согласование подобных реформ с местными жителями.