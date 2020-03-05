Москва, , 13:03 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не планирует 5 марта обсуждать вопрос о досрочных выборах в Госдуму с руководителями фракций в нижней палате парламента. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча президента с руководителями фракций ожидается поздним вечером, поднимать тему о досрочных выборах Путин на ней не намерен. Обсуждение вопроса будет зависеть от участников встречи, уточнил Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что в повестке дня такого вопроса нет, тема никогда не звучала и никем не ставилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов попросил Путина обсудить вместе с руководителями четырех фракций поправки в Конституцию РФ.

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