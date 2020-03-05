Москва, 5 марта 2020, 12:57 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о прохождении сотрудниками Росгвардии полиграфа, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Устанавливается обязанность для граждан РФ, поступающих на военную службу (на службу), федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска национальной гвардии, военнослужащих (сотрудников) и лиц гражданского персонала войск национальной гвардии проходить проверку на детекторе лжи.
Проверка связана с обеспечением собственной безопасности войск нацгвардии.
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