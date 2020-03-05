История вопроса

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной власти и была создана в соответствии с указом президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157.

Возглавляет ведомство директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

На Росгвардию возложены задачи по участию в борьбе с терроризмом и экстремизмом, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охране важных государственных объектов, контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности.