Бали, Индонезия, , 12:57 — REGNUM Правительство провинции Бали выделило 15 млрд рупий (около 1 млн долларов США), которые могут быть использован для борьбы с эпидемией коронавируса, в случае её возникновения, сообщает Antara.

«Мы надеемся, что средства не будут израсходованы», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями на Бали.

По словам главы службы здравоохранения провинции Бали, до настоящего времени под наблюдением находились восемь человек с подозрением на коронавирус COVID-19, двое из которых были гражданами Индонезии, а остальные иностранными гражданами. В настоящее время восемь из этих пациентов проходят лечение в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в настоящее время четверо граждан страны с судна Diamond Princess вылечились от коронавируса.

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