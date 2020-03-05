Киев, , 12:55 — REGNUM Впервые в истории Украины было сформировано правительство, в котором сразу не хватает четырех министров, заявил 5 марта политолог Виталий Бала, комментируя смену украинского кабмина.

Эксперт напомнил, что кандидаты на должности, о которых говорили перед голосованием, попросту отказались идти в правительство Дениса Шмыгаля.

«Новых лиц, как сказал Зеленский, теперь уже мало, нужен опыт, поэтому и в правительстве уже есть «бывшие». С такими темпами в следующем правительстве новых лиц уже может не быть вообще, и мы вернемся назад в прошлое, против которого так много и вдохновенно выступал Зеленский во время избирательной кампании», — заявил Бала.

В целом, считает он, сейчас к власти пришли не просто любители, которые не понимают и не знают, что нужно делать — эти любители, заявил Бала, являются инструментом опытных врагов для уничтожения независимого государства Украина.

«Действующая власть, за редким исключением, состоит из людей, которым Украина безразлична, потому что они по своему сознанию являются малороссами или хохлами, которые ведут страну в никуда», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский накануне выразил надежду, что новое правительство впервые в истории Украины будет реально работать для людей. Сам премьер Шмыгаль заявил депутатам Рады, что считает одной из важнейших задач нового правительства укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и даже возврат Крыма. В социальном контексте Шмыгаль сказал о том, что необходимо пересмотреть бюджет на 2020 год, в особенности — размеры пенсий и зарплат.