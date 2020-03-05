Минск, 5 марта 2020, 13:00 — REGNUM До конца 2020 года в Москве состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщило 5 марта информационное агентство БелТА.
Зась встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, в частности вопрос повышения эффективности военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ.
Планируется провести ряд совместных международных мероприятий: антинаркотическую операцию «Канал», операцию «Нелегал», операцию по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий «Прокси», а также военные учения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зась прокомментировал поставки Белоруссией оружия в Азербайджан, заявив, что они не нарушают обязательства этих государств в ОДКБ.
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