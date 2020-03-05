Минск, , 13:00 — REGNUM До конца 2020 года в Москве состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщило 5 марта информационное агентство БелТА.

«Сейчас дата согласовывается. В этом году в ОДКБ председательствует Российская Федерация, поэтому и саммит глав государств пройдёт там. По всей видимости, в Москве, в декабре», — рассказал он.

Зась встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, в частности вопрос повышения эффективности военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ.

«Надо работать с государствами ОДКБ, чтобы снимать те проблемы, которые есть в сфере военно-экономического сотрудничества. Их хватает», — отметил генеральный секретарь ОДКБ.

Планируется провести ряд совместных международных мероприятий: антинаркотическую операцию «Канал», операцию «Нелегал», операцию по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий «Прокси», а также военные учения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зась прокомментировал поставки Белоруссией оружия в Азербайджан, заявив, что они не нарушают обязательства этих государств в ОДКБ.

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