Бишкек, , 12:53 — REGNUM В Японии медики выписали из госпиталя гражданина Киргизии, члена экипажа круизного лайнера «Diamond Princess», у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Отмечается, что его последние тесты на коронавирус показали отрицательные результаты, а потому ему выдали медицинский сертификат о том, что он не является переносчиком этой болезни, после чего выпустили из карантина.

ИА REGNUM напоминает, что количество заразившихся китайским коронавирусом на круизном лайнере «Diamond Princess» превысило 690 человек. Трое из них умерли.

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