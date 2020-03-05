Москва, , 12:50 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о сроке рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ. Срок составит до трех месяцев со дня подачи заявления.

Исключение составят заявления, поданные в порядке, предусмотренном главой VIII.1 «Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации» — срок не изменится и составит до двух месяцев.

В случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Сейчас рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке осуществляется в срок до шести месяцев за исключением ряда случаев, когда этот срок составляет до трех месяцев.

«Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку наших соотечественников: уже принят ряд важных решений, позволивших за один только 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из Украины, Белоруссии, Армении и других бывших советских республик», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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