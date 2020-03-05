Туапсе, Краснодарский край, , 12:47 — REGNUM Решение об отставке с поста главы Туапсе Владимира Зверева приняли 5 марта депутаты горсовета, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте администрации города. Как сообщается, решение принято на основании инициативы губернатора Вениамина Кондратьева.

«Удалить главу муниципального образования Туапсинское городское поселение Туапсинского района Зверева В.К. в отставку. Считать главу муниципального образования Туапсинское городское поселение Туапсинского района досрочно прекратившим свои полномочия со дня вступления настоящего решения в силу», — говорится в решении горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший глава Туапсе Владимир Зверев был задержан в августе 2019 года, в настоящее время он находится под арестом. Ему вменяется получение взятки в крупном размере.

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