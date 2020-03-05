Москва, , 12:54 — REGNUM Российский министр энергетики Александр Новак запланированно покинул заседание комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом он сообщил 5 марта журналистам.

Новак подтвердил, что планово покинул Вену 4 марта. Вернуться на переговоры он собирается 6 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Новак покинул до его официального завершения. На заседании обсуждались варианты дополнительного сокращения добычи нефти в условиях вспышки коронавируса.

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