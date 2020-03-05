Сеул, , 12:44 — REGNUM 5 марта в 11:00 по местному времени глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чон Хан провел встречу с послом Австралии в Южной Корее Джеймсом Чхве. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

В рамках встречи южнокорейский дипломат выразил сожаления относительно запрета Австралии на въезд прибывающих из Южной Кореи, а также представил позицию правительства.

Отметим, что правительство Австралии с 21:00 5 марта введет запрет на въезд прибывающих из Южной Кореи. По предварительным данным, данные меры будут действовать по 11 марта включительно.

Известно, что Австралия ввела относительно «мягкие» меры для пребывающих из Италии, не смотря на то, что число случаев гибели от коронавируса в Италии больше, чем в Южной Корее.

В ответ на это замечание, Джеймс Чхве отметил, что данные меры были приняты на основе пассажиропотока, добавив что пассажиропоток из Южной Кореи в Австралию в пять раз превышает пассажиропоток из Италии.

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