Салехард, , 12:33 — REGNUM На Ямале собираются образовать совет по защите информации от иностранных технических разведок и от её утечки по техническим каналам. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте правительства ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Данная структура займётся проведением единой политики по защите технической информации на Ямале, контролем работы по обеспечению информационной безопасности и повышением эффективности защиты.

В состав совета войдёт 14 представителей различных ведомств. Председателем совета станет заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.