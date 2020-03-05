Улан-Удэ, , 12:30 — REGNUM Народный хурал Бурятии 5 марта дал согласие на назначение на должность министра экономики республики Екатерины Кочетовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Представляя депутатам кандидатуру зампред правительства Баир Цыренов охарактеризовал её, как инициативную, работоспособную, способную доводить начатое дело до конца.

«Имеет необходимый уровень профессиональных знаний, способна применять накопленный практический опыт при исполнении должностных обязанностей», — отметил он.

Добавим, что Екатерина Кочетова окончила в 2001 году Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работала бухгалтером в торговых компаниях, а также специалистом в администрации Улан-Удэ. С февраля 2018 года занимала должность замминистра промышленности и торговли Бурятии.

Кресло министра экономики освободилось в июле 2019 года, когда в отставку ушёл Александр Бардалеев. Как сообщало ИА REGNUM, он перебрался в соседнее Забайкалье, заняв там кресло министра экономического развития.

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