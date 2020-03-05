Киев, , 12:30 — REGNUM Курс Украины на экономические реформы и европейскую интеграцию сохранится и при новом правительстве, так как этот курс поддерживает лично президент страны Владимир Зеленский, заявил 5 марта украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя смену украинского кабмина.

В частности, это касается утверждения и реализации земельной реформы, подчеркнул специалист.

По его словам, возможны тактические коррекции экономической политики — в частности, новое правительство Дениса Шмыгаля будет более прагматичным и осторожным.

«В значительной мере деятельность нового правительства будет направлена на решение текущих социально-экономических проблем и подготовку к нейтрализации потенциальных рисков глобального экономического кризиса», — отметил он.

Фесенко считает, что причиной смены правительства является не столько разочарование и недовольство не столько деятельностью лично Гончарука, сколько деятельностью его правительства в целом.

«В январе президент дал Гончаруку «еще один шанс». Но события и процессы февраля показали, что правительство неудовлетворительно справляется с текущими проблемами — снижение поступлений в бюджет; противодействие рискам эпидемии короновируса; проблема с задолженностью по зарплате шахтерам; невыполнение обещаний по снижению коммунальных тарифов ‑ и может не справиться с рисками глобального экономического кризиса для Украины. Сначала Зеленский хотел просто укрепить правительство более опытными министрами, но затем пришел к выводу, что надо полностью поменять правительство», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский, предлагаяВерховной Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром, заявил, что новый кабинет министров будет работать «для людей».