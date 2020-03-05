Кишинёв, , 12:28 — REGNUM Сотрудники Генпрокуратуры Молдавии 5 марта проводят обыски в Национальном банке Молдавии. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, обыски проходят по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы страны в 2014 году, передает ИА REGNUM.

В ходе обыском также проведены задержания, но имена задержанных чиновников и их число не уточняется.

Отметим, что банковская «кража века» в Молдавии была проведена в 2014 году, и в ходе следствия неоднократно отмечалось, что она была бы невозможна без участия руководителей Нацбанка, политиков, представителей правительства и руководства страны.

Главными бенефициарами банковской кражи называют беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора. По этого делу ранее также осудили экс-премьера Владимира Филата (в конце 2019 года он вышел на свободу) и бизнесмена Вячеслава Платона, который отбывает срок в тюрьме.