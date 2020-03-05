Москва, , 12:24 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России намерена представить символику кампании по общероссийскому голосованию по законопроекту о поправкам к Конституции на заседании 11 марта. Об этом 5 марта рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы буквально на днях подпишем контракты с теми, кто нам их разрабатывал. И, наверное, 11 марта на очередном заседании ЦИК мы представим и логотип, и слоган этой кампании», — сказала она в ходе второго общероссийского электорального медиафорума.

Напомним, распоряжение о подготовке голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ подписал 14 февраля президент страны Владимир Путин. Голосование назначено на 22 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минфине ранее сообщили, что всего на это будет потрачено более 14 млрд рублей. На исполнение полномочий ЦИК в период подготовки и проведения общероссийского голосования оставлено 80 млн рублей.

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