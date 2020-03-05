Москва, , 12:18 — REGNUM

Не стоит вносить в Конституцию упоминание о запрете для депутатов владеть имуществом за рубежом и о необходимости проживания их несовершеннолетних детей в России, эти справедливые тезисы следует закрепить в профильных законах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 марта, комментируя обсуждение в Госдуме поправок в Конституцию.

Ранее РБК сообщил, что комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству отклонил три соответствущие поправки, внесенные КПРФ, но рекомендовал «учесть их в редакции», то есть принять иные поправки по тем же темам.

«Мне думается, пока рано говорит об окончательной судьбе этих поправок. На мой взгляд, их идея правильная, но упоминать подобные вещи в Конституции не следует — этот запрет надо прописать в соответствующих законодательных актах, регламентирующих деятельность депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Жёны и несовершеннолетние дети депутатов и сенаторов должны постоянно проживать на территории России, это понятно. Дело тут не в некой «социальной справедливости» или в «патриотичности — непатриотичности», хотя оба этих момента гражданами нашей страны учитываются. Дело тут в подверженности воздействию иностранных правительств, которая формируется в том случае, если собственность и ближайшие родственники депутатов проживают за рубежом.

Надо сказать, что и учёба и работа совершеннолетних детей депутатов тоже составляет поле для антироссийской деятельности иностранных спецслужб. При целевом задании создать условия для обвинения того или иного молодого человека в употреблении наркотиков, попытке изнасилования, совершении автоаварии и так далее не составляет никаких сложностей. Я уже не говорю о том, что российская так называемая золотая молодёжь вообще не отличается примерным поведением, подтверждения чему мы получаем в интернете чуть ли не ежедневно. Далее сценарий давления на «народного избранника» или назначаемое государственное лицо прописывать, думаю, нет необходимости.

Итак, жёны и несовершеннолетние дети депутатов и членов Совета Федерации не должны проживать или учиться за рубежом категорически. Что касается их совершеннолетних детей, то в случае обнаружения такого факта соответствующий депутат должен отзываться избирателями или своей партией. С сенаторами, лицами назначаемыми, этот вопрос вообще решается просто.

То же самое, кстати говоря, касается и чиновников», — отметил Михаил Демурин.