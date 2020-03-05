Ярославль, 5 марта 2020, 12:17 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подтвердил информацию об участии бизнесмена Михаила Гуцериева в строительстве волейбольного центра. Об этом губернатор рассказал на пресс-конференции 5 марта.
Гуцериев приезжал в Ярославль второго марта. Из неофициальных источников тогда стало известно, что структуры бизнесмена будут финансировать строительство волейбольного центра.
Ранее предполагалось, что деньги на волейбольный центр будут выделены из федерального бюджета в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 года.
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