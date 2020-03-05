Ярославль, , 12:17 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подтвердил информацию об участии бизнесмена Михаила Гуцериева в строительстве волейбольного центра. Об этом губернатор рассказал на пресс-конференции 5 марта.

Эскиз волейбольного центра Yarregion.ru

Гуцериев приезжал в Ярославль второго марта. Из неофициальных источников тогда стало известно, что структуры бизнесмена будут финансировать строительство волейбольного центра.

«Михаил Гуцериев осмотрел площадку, которая была непосредственно выделена под строительство, посмотрел всю инфраструктурную сеть со своей командой, и в этом месяце мы уже выходим на строительную площадку. Определены источники финансирования, новый волейбольный центр будет возводиться в том числе и в основном с привлечением внебюджетных источников. Этот вопрос мы детально обсудили с председателем наблюдательного совета Федерации волейбола Николаем Патрушевым, активное участие в этом обсуждении принял Сергей Вахруков», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее предполагалось, что деньги на волейбольный центр будут выделены из федерального бюджета в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 года.

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