Джакарта, , 12:14 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объявила о введении запрета на въезд для путешественников из Ирана, Италии и Южной Кореи, сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди заявила, что посетителям и путешественникам из этих трех стран будет запрещено въезжать в Индонезию.

По словам главы МИД Индонезии, согласно последнему докладу ВОЗ, значительно возросло число случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая, особенно в трех странах, а именно в Иране, Италии и Южной Корее.

Во-первых, вводится запрет на въезд и транзит в Индонезию для мигрантов и туристов, которые в течение последних 14 дней путешествовали в Иран, Италию и Южную Корею.

Во-вторых, для всех мигрантов и путешественников из Ирана, Италии и Южной Кореи требуется медицинское свидетельство, выданное органами здравоохранения каждой из этих стран.

В-третьих, перед высадкой мигранты из этих трех стран должны заполнить бланк, подготовленный министерством здравоохранения Индонезии. В нем содержатся вопросы об истории путешествий. Если в течение последних 14 дней турист был в одной из упомянутых стран, ему будет отказано во въезде в Индонезию.

«Эта политика вступит в силу 8 марта и является временной мерой», — пояснила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии намерено импортировать лекарства из стран, исключая Китай.

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