Киев, , 12:14 — REGNUM Перемены в украинской власти — это какой-то бесконечный фарс с плохими актерами, заявил 5 марта украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза, комментируя смену правительства.

Он обратил внимание, как представители «Слуги народа» прощались с правительством Гончарука, заявляя, что это был кабмин, «которым можно гордиться». По его словам, монобольшинство таким образом лишь подтверждает свой статус «никчёмных, не умных и ни на что не влияющих статистов».

«Они даже не понимают, что если правительством можно гордиться, то его не отправляют в отставку, а берегут и помогают. И при этом «слуги» пишут и говорят одно, а делают совершенно иное», — заявил Береза.

В общем, резюмирует политик, это «слабоумие и отвага» в украинском исполнении.

«Самое смешное, что эти же «слуги» потом будут писать о том, что Кабмином Шмыгаля можно гордится, но отправят и его в отставку», — резюмировал экс-депутат.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и силами фракции «Слуга народа» назначила новый кабмин, который возглавил Денис Шмыгаль.

Комментируя отставку, президент Зеленский отметил, что, несмотря на очевидные достижения, правительство Гончарука сделало слишком мало, поэтому «нужно не бояться говорить правду и признавать ошибки».