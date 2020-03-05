Псков, , 12:13 — REGNUM Публичное обсуждение кандидатов на замещение должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области состоится в Пскове 10 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Обсуждение кандидатур состоится в рамкам расширенногозаседания общественного совета при комитете. Кандидаты на должность бизнес-омбудсмена представят программу своих действий и ответят на вопросы участников заседания. В комитете напомнили, что последний день подачи заявлений от желающих занять этот пост — сегодня, 5 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2015 года должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области занимает Аркадий Мурылёв, и он также намерен побороться за новый срок полномочий. Кроме него, публично о своих амбициях также заявил председатель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов.

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