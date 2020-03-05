Вена, , 12:16 — REGNUM Всесторонний пересмотр избирательной правовой базы рекомендован Белоруссии экспертами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом говорится в окончательном докладе организации по итогам наблюдения за прошедшими в ноябре 2019 года в Белоруссии парламентскими выборами.

Авторы доклада дали 32 рекомендации, направленные на улучшение проведения выборов и повышение прозрачности избирательного процесса. Они касаются пересмотра законодательства в части состава избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, подсчета голосов и подведения итогов и прочего.

Указано, что рекомендации позволят привести белорусскую избирательную систему в соответствие с международными стандартами.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила о несоответствии выборов в Белоруссии демократическим стандартам на следующий день после проведения голосования, 18 ноября. В МИД Белоруссии её оценку назвали «безосновательным и тотальным шельмованием».

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