Киев, , 12:05 — REGNUM Украина получит шанс «вернуть» Крым после распада России, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 4 марта в интервью «Украинскому радио».

На вопрос журналиста о сценариях возврата Крыма в состав Украины Данилов ответил:

«То, что случилось с Советским Союзом, когда он в считанные месяцы начал разваливаться, произойдёт и с Российской Федерацией».

Он добавил, что в данный момент вопрос Крыма очень сложен, поскольку военным путём Украина не может его решить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что за время пребывания Крыма в составе независимой Украины, ущерб, нанесённый полуострову, составил около 2,5 триллионов рублей.

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Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году после госпереворота в Киеве. Жители полуострова не признали новую незаконную украинскую власть и поддержали воссоединение с РФ на референдуме.