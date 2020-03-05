Киев, , 11:02 — REGNUM Украина намерена заключить долгосрочный контракт на поставки больших объемов природного газа из США, заявил в интервью УНИАН отправленный накануне в отставку министр энергетики Алексей Оржель.

Материал опубликован сегодня, 5 марта.

По мнению Оржеля, США в первую очередь заинтересованы сделать портфель таких заказов.

«Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт… Для нас — это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши», — сказал министр.

Он также отметил, что долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на будущих переговорах с Россией.

ИА REGNUM напоминает, что 4 марта правительство Гончарука было отправлено в отставку, соответственно, своей должности лишился и Оржель. При этом Рада не смогла назначить нового министра энергетики, поэтому ведомством пока будет руководить один из заместителей.

Украина и США уже договаривались о поставках сжиженного газа через Польшу, в августе 2019 года был подписан соответствующих трехсторонний меморандум.

Новый премьер Украины Денис Шмыгаль пока не комментировал планы долгосрочного контракта с США.