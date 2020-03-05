Киев, , 10:48 — REGNUM Ставка президента Украины Владимира Зеленского на олигарха Рината Ахметова вполне рациональна, заявил 5 марта политический эксперт Семен Уралов, комментируя смену правительства на Украине.

Эксперт отмечает, что каким бы шоуменом ни был Зеленский, но даже до него дошло, что реальными владельцами экономики Украины являются 5−7 семей.

«И если кто-то заинтересован в сохранении страны как объекта капитализации личных активов, то это они», — подчеркнул Уралов.

Однако, подчеркивает специалист, в экономике ставки финансово-промышленной группы Ахметова сыграют только при условии открытия восточных рынков и нормализации отношений с Россией. Если этого не произойдёт — новый кабмин (кто бы его ни возглавлял) не сможет кардинально изменить ситуацию.

«А нормализация экономической интеграции с Россией возможна только при условии политических решений — Минские соглашения, отказ от претензий на Крым, зачистка националистического крыла. А эти решения зависят исключительно от Зеленского, и фамилия премьера не имеет значения», — подчеркнул эксперт.

Резюмируя, Уралов заявил, что решение Зеленского о прагматизации экономической политики и тактический альянс с Ахметовым — верное решение, «но без прагматизации внутренней и внешней политики эффекта не будет».

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине Верховная рада сменила правительство страны. Новым премьер-министром назначен Денис Шмыгаль, который до работы в государственных институтах был топ-менеджером одной из компаний Рината Ахметова.