Приштина, , 07:52 — REGNUM Советник президента Республики Косово Хашима Тачи Артан Бехрами заявил, что, вступив в открытое противостояние с США, партия премьер-министра Косово Альбина Курти «Движение за самоопределение» выступила против американской идеи о том, что диалог между Сербией и Косово должен проходить в Вашингтоне.

На своей странице в социальной сети Facebook Бехрами подчеркнул, что антиамериканизм противоречит генетическому коду албанцев.

Комментируя выступление заместителя премьер-министра из рядов «Самоопределения» Хаки Абази в эфире передачи Debat Plus, Бехрами обвинил «Движение за самоопределение» в том, что оно, заявляя о том, что США инвестируют в Сербию больше, чем в Косово, делает антиамериканизм частью своей идеологии.

Бехрами пошел дальше и напомнил, что с 90-х годов основатель «Самоопределения» Курти критиковал почти каждое предложение США по ситуации в Косово, в том числе соглашение в Рамбуйе (напомним, соглашение представляло собой фактически ультиматум Сербии и было неприемлемым для Белграда, так как требовало от него согласиться на попрание собственного суверенитета. Отказ выполнить условия соглашения стал поводом для бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году, ИА REGNUM), Венский процесс и план Ахтисаари (План предполагал признание независимости Косово в существующих границах, то есть фактически означал закрепление существования двух албанских государств, в то время как Курти с 90-х годов последовательно выступает за присоединение Косово к Албании, ИА REGNUM), а потому неудивительно, что теперь он выступает против требования США о немедленной отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Герцеговины.

В настоящее время основанная президентом Демократическая партия Косово и её лидер Кадри Весели все агрессивнее обвиняют Курти в антиамериканизме, поводом для чего является его стремление вопреки настояниям США заменить пошлину 100% на сербские товары режимом взаимности в отношениях с Белградом. Противостояние между президентом и правительством становится всё острее.

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