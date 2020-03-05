Белград, , 07:37 — REGNUM Сотрудничество Сербии с Китаем вызвало озабоченность Запада, большую по масштабам, чем контакты Москвы и Белграда, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью американскому журналу Foreign Policy.

По словам Вучича, в последнее время со стороны ЕС задается все больше вопросов из-за китайских инвестиций в Сербию. Президент отметил, что даже в США не волнуются так, как в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Александр Вучич заявил, что гордится тем, что Сербия является частью китайского проекта «Один пояс, один путь», и назвал Китай важным и постоянным партнером Белграда.

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