Лима, , 07:26 — REGNUM 4 марта в Перу на 101-м году жизни скончался бывший генеральный секретарь ООН, перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр. Об этом сообщает радиостанция RPP.

«Мой отец скончался после сложной недели, сегодня в 20:09 и покоится с миром», — привела перуанская радиостанция слова сына экс-генсека ООН Франсиско.

Отмечается, что Перес де Куэльяр умер дома. Его смерть была вызвана «естественными причинами».

Хавьер Перес де Куэльяр, родившийся 19 января 1920 года в столице Перу Лиме, достиг вершины своей дипломатической карьеры в 1982 году, когда с 1 января стал генеральным секретарём ООН и занимал этот пост два срока — до 1991 года.

Во время своего пребывания на высшей должности в ООН Перес де Куэльяр активно занимался посреднической деятельностью, участвуя в попытках мирного разрешения большинства крупных военных конфликтов того времени.

В 1983 году по его инициативе была создана Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, разработавшая так называемую «концепцию устойчивого развития».